عمرو موسى ينعى المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

نعى عمرو موسى، المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، عبر موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".

وقال: "رحم الله شعبان عبد الرحيم، كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع. كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة، كان مؤديا من نوع خاص، بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة، خليط حفر لشعبان، مكانا في قلوب المصريين، رحمه الله".

يذكر أن الراحل شعبان عبد الرحيم كان قد اشتهر بأغنيته الشهيرة التي لاقت صيتا واسعا بين جموع الشعب المصري "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل" في عام 2000، والتي ترددت على مسامع المصريين فترة طويلة وصنعت علاقة ممتدة لسنوات بين الفنان الشعبي وعمرو موسى.