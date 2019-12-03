احتجاجات لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان بسبب عدم صرف مستحقات مؤسسات رعايتهم

نظمت مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان تظاهرات في عدد من المناطق واعتصاما تحذيريا أمام مقر البطريركية المارونية بمشاركة أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك احتجاجا على تأخر الدولة اللبنانية وعدم سدادها المستحقات المالية لتلك المؤسسات على نحو يعرضها للإغلاق.

وكان الاتحاد اللبناني لشئون الإعاقة قد دعا للاحتجاج الرمزي في ساحة الصرح البطريركي، بمناسبة حلول اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى وجود 100 مؤسسات وجمعية تقوم على رعاية أكثر من 12 ألف لبناني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم التعليم والخدمات العلاجية لهم والاهتمام بشئونهم ودمجهم في المجتمع.

وأكد المشاركون في الاحتجاجات أن مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت معرضة للخطر ومهددة بأن تغلق أبوابها، جراء عدم حصولها على المبالغ المالية المقررة لها من الدولة.

وأنضم البطريرك الماروني الكاردنيال مار بشاره بطرس الراعي إلى المحتجين، مؤكدا أن من حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن تهتم بهم الدولة وتكرمهم وترعاهم، معربا عن تقديره لحضور ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ساحة البطريركية المارونية.. وقال "إن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقترفون أي جرم، ومن حقهم أن تعتني بهم الدولة، فالدول تقاس باهتمامها بهؤلاء".

ومن جانبه، أكد وزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، الذي أنضم إلى البطريرك الماروني وجموع المعتصمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لن يقبل أن يتم إغلاق أي مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدا أن يواصل متابعة هذه القضية لكي يتم سداد مستحقات تلك المؤسسات.

وأضاف "ما تعانونه اليوم هو جزء من مشكلة يعاني منها البلد برمته.. نحن اليوم بضائقة مالية وأزمة اقتصادية حادة للغاية تنعكس عليكم وعلى المؤسسات التي أنتم فيها".. مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده بحيث يتم صرف مستحقات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية العام الجاري.