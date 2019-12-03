مساعد وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

عقد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى "فوستين أركانج تواديرا"، اجتماعًا مع السفير أبو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية الذي يقوم بزيارة رسمية للعاصمة بانجي حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس أفريقيا الوسطى في إطار الحرص على تعزيز

العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الخارجية، اليوم الاثنين، أن مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية شارك خلال الزيارة في فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة.

كما عقد أبو بكر حفني مباحثات مع وزيرة الخارجية جمهورية أفريقيا الوسطى تناولت سبل تطوير العلاقات بين الدولتين والتشاور حول إعادة افتتاح السفارة المصرية في بانجي، فضلاً عن كيفية دعم اتفاق السلام الموقع في شهر فبراير 2019.