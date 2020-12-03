غانا تنتخب رئيسا لها في معركة العملاقين

تستعد دولة غانا المنتجة للذهب في غرب إفريقيا لانتخاب رئيس لها في السابع من ديسمبر، في سباق رئاسي أطلق عليه اسم "معركة العملاقين".

وسوف يواجه الرئيس الحالي، نانا أكوفو أدو، المنتمي لـ "الحزب الوطني الجديد" الحاكم، الرئيس السابق جون دراماني ماهاما، زعيم حزب "المؤتمر الوطني الديمقراطي".

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها كل من أكوفو أدو وماهاما، أمام كل منهما الآخر على أعلى منصب في البلاد، حيث فاز كل منهما من قبل بمنصب الرئيس لمرة واحدة. وفاز أكوفو أدو في الانتخابات التي جرت في عام 2016، كما فاز ماهاما في الانتخابات التي جرت في عام 2012.

ويشار إلى أن الحدث المنتظر هو الانتخابات العامة السابعة التي تجرى في البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية الكاملة في عام 1996، حيث أن جميع الانتخابات العامة التي أجريت منذ ذلك الحين، تمت بطريقة سلمية وحرة ونزيهة، مع توفير الحد الأدنى من الأمن، ووجود القليل من المخاوف.

وعلى الرغم من أنه سوف يتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة 12 مرشحًا، بينهم امرأتان، يتردد أن أكوفو أدو وماهاما هما فقط من لديهما فرصة للفوز.

وتسيطر على الحملات الانتخابية قضايا الاقتصاد في غانا، وتطوير البنية التحتية والتعليم والفساد وتخفيف الديون.

وسعى أكوفو أدو خلال فترة رئاسته الحالية التي تبلغ مدتها أربعة أعوام إلى تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تبسيط الخدمات الحكومية وتطبيق التعليم المجاني لطلبة المدارس الثانوية.

ويشار إلى أن الرئيس الحالي هو نجل الرئيس الاحتفالي السابق والسياسي النشط، إدوارد أكوفو أدو. أما نائب الرئيس فهو مامودو باوميا، وهو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي للبلاد (بنك غانا).

وفي الوقت نفسه، أكد ماهاما، على الكثير من مشاريع البنية التحتية، التي تتضمن الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات التي شيدها خلال فترة رئاسته، ووعد باستثمار المزيد في هذا المجال إذا أعيد انتخابه.

ويتوقع المحللون السياسيون في جامعة غانا بالعاصمة أكرا، تحقيق أكوفو أدو للفوز بهامش ضئيل في الانتخابات المقبلة.