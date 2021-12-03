قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الخلايا الحمراء عمرها 4 أشهر وبعد تلفها يعمل الجسم على إخراج مخلفات تلك الخلايا وطردها والاستفادة من المواد الجيدة فيها.

وأوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الصفراء أحد منتجات خليلة حمراء عمرها انتهى، مشيرا إلى أن الكبد هو العضو المسئول عن إخراج الصفراء من الدم.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكبد يلتقط الصفراء على سطح الخلية ثم يحولها إلى نوع جديد ويضخها في القنوات المرارية ومن ثم تخرج في البراز.

وكشف موافي أنه في حالة عدم استطاعة الكبد التقاط الصفراء لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام تزداد نسبتها في الدم، ويطلق على هذه الحالة «متلازمة جلبرت»، موضحا أن ذلك لا يعتبر مرضا لأن الكبد ليس خاملا لكن وظيفته تتقلص لمدة بسيطة لا تؤثر على صحة الفرد، أما في حالة استمرار المشكلة فيجب التوجه إلى الطبيب.