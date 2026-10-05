شدد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية المتمثلة في الزيت والسكر والقمح واللحوم المجمدة والدواجن، مشيرا إلى أن المتوسط العام يقع في الحدود الآمنة ستة أشهر، وبعض السلع تتجاوز 10 أشهر كالسكر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن التحرك في ملف القمح جاء عبر عدة محاور بإجراءات استباقية عبر تنويع مناشئ الاستيراد بدلا من روسيا وأوكرانيا لتشمل أكثر من 22 منشأ على مستوى العالم، من بينها بلغاريا وفرنسا ورومانيا.

وأشار إلى ضمان التعامل مع الفلاح المصري بأسعار عادلة في موسم توريد القمح الذي شهد توريد 5 ملايين طن، وتحديد سعر الإردب بنحو 2500 جنيه، ما يعادل نحو 16500 جنيه للطن، مؤكدا أن الشراء من الفلاح كان بالأسعار العالمية التي تجاوزت وقتها 300 دولار للطن.

ونوه أن السعة التخزينية للصوامع كانت تبلغ نحو 1.2 مليون طن في عام 2014، وصلت اليوم إلى 4.4 مليون طن تخزين للأقماح، وتقليل الهادر والفاقد ومنح مصر مرونة وقدرة كبيرة في التعاقد بالمواصفات المناسبة.

وأضاف أن عدد الصوامع ارتفع من 39 صومعة في عام 2014 إلى أكثر من 85 صومعة اليوم، مؤكدا أن احتياطي القمح مؤمن لمدة ستة أشهر.

وأوضح أن مصر تستورد 95% من الزيت، لافتا إلى أن رصيده الاحتياطي مطمئن جدا ويتجاوز أربعة أشهر، وكذلك رصيد السكر يتجاوز احتياطيه 10 أشهر، وموسم القصب يبدأ في يناير 2027، وموسم البنجر في فبراير أو مارس 2027.

وبشأن أرصدة اللحوم والدواجن، أشار إلى أنها تشهد انضباطا كبيرا وأرصدتها تتعدى خمسة أشهر، مؤكدا أن السلع الاستراتيجية في مجملها تبعث على الاطمئنان في ظل تحديات المنطقة.