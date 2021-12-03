مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، إذ تُقام 4 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العرب:

البحرين × العراق 12:00م beIN Sports HD 1

عمان × قطر 3:00م beIN Sports HD 1

موريتانيا × الإمارات 6:00م beIN Sports HD 1

سوريا × تونس 9:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني الممتاز:

غرناطة × ديبورتيفو ألافيس 10:00م beIN Sports HD 3

الدوري الألماني الممتاز:

يونيون برلين × لايبزيج 9:30م beIN Sports HD 1FR MAX