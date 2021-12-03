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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:51 ص

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، إذ تُقام 4 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العرب:

البحرين × العراق  12:00م                             beIN Sports HD 1

عمان × قطر  3:00م                             beIN Sports HD 1

موريتانيا × الإمارات  6:00م                             beIN Sports HD 1

سوريا × تونس  9:00م                             beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني الممتاز:

غرناطة × ديبورتيفو ألافيس  10:00م                          beIN Sports HD 3

الدوري الألماني الممتاز:

يونيون برلين × لايبزيج  9:30م                           beIN Sports HD 1FR MAX


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