مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، إذ تُقام 4 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.
وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
كأس العرب:
البحرين × العراق 12:00م beIN Sports HD 1
عمان × قطر 3:00م beIN Sports HD 1
موريتانيا × الإمارات 6:00م beIN Sports HD 1
سوريا × تونس 9:00م beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني الممتاز:
غرناطة × ديبورتيفو ألافيس 10:00م beIN Sports HD 3
الدوري الألماني الممتاز:
يونيون برلين × لايبزيج 9:30م beIN Sports HD 1FR MAX