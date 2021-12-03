ذكرت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارا من فجر يوم السبت المقبل، يستلزم على جميع الركاب المسافرين علي رحلات الشركة الوطنية من القاهرة إلى باريس سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم، تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ٤٨ ساعة، أو توفير شهادة تحليل (Antigen test)، وذلك لمن يزيد أعمارهم عن ١٢ عاما.

وأوضحت الشركة أن ذلك القرار بناء علي تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات، الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران علي ١٧١٧ من أي هاتف محمول داخل مصر أو زيارة مكاتب الشركة أو أقرب وكيل سياحي.