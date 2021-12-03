رونالدو يودع كاريك

ودع البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت ومدرب الفريق السابق، بعد رحيله عن تدريب الفريق عقب مباراة أرسنال مساء أمس، الخميس، وانتصر فيها بنتيجة 3-2.

وكان كاريك قد تولى تدريب اليونايتد بشكل مؤقت خلال المواجهات الثلاثة الأخيرة أمام فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا وتشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي، بعد رحيل النرويجي أولي جونار سولشاير.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كان مايكل كاريك أنيقًا كلاعب، وبإمكانه أن يصبح مدربًا رائعاً كذلك».

وأضاف: «لا شيء مستحيل مع هذا الرجل. شخصياً أنا فخور باللعب بجانبه كلاعب وكمدرب».

ومن المنتظر أن يقود الألماني رالف رانجيك تدريب مانشستر يونايتد بداية من مواجهة كريستال بالاس الأحد المقبل في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري.