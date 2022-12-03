لويس هاميلتون يزور سقارة والمتحف المصري الكبير على هامش حضوره عرض أزياء ديور

زار اليوم بطل سباقات السيارات العالمي من فئة الفورميولا ون السير لويس هاميلتون منطقة آثار سقارة، فضلا عن المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك في إطار استقبال منطقة آثار سقارة اليوم، مجموعة من مسئولي دار الأزياء الفرنسية "ديور" ومجموعة من المؤثرين والمدونين العالميين، المتواجدين في مصر حاليا استعدادا لإقامة حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاصة بدار الأزياء العالمية ديور لخريف وشتاء 2023، والذي سيقام مساء اليوم بمنطقة أهرامات الجيزة.

وكان في استقبال لويس هاميلتون وباقي مسئولي وضيوف ديور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي اصطحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية والحفائر التي تقوم بها حاليا البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

وقاد وزيري جولة تعريفية للضيوف بتاريخ المنطقة الأثرية، مستعرضا لهم آخر الاكتشافات الأثرية بها والتي تمت جميعها بأياد مصرية خالصة، مؤكدا أن المنطقة لا تزال تحمل في جنباتها العديد من الأسرار والخبايا.

وأبدى الضيوف إعجابهم واندهاشهم بما شاهدوه من عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

والسير لويس هاميلتون البالغ من العمر 38 عاما هو قائد سباقات السيارات والمتسابق البريطاني بطل سباق السيارات فورميولا ون، والذي فاز برقم قياسي مشترك بسبعة ألقاب في بطولة العالم للسائقين.

وهذه ستكون المرة الأولى التي تنظم فيها دار الأزياء الفرنسية ديور عرضا في مصر، كما ستكون المرة الأولى التي يقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة.