طارق الشناوي: الرقابة السعودية على السينما متسعة الأفق وتعرض كل الأفكار

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الرقابة على السنيما في السعودية متسعة الأفق، وتعرض كل الأفكار والثقافات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مهرجان البحر الأحمر الذي تُنظمه المملكة حاليا له تواجد في كبرى المجالات العالمية.

وأوضح الشناوي، أن هذا المهرجان الفني الذي وصفه بـ"الكبير"، يدعم السينما العربية وليس فقط السعودية أو الخليجية.

ولفت إلى أن المهرجان يشهد تنظيم العديد من المسابقات التي تنتهي بدورها إلى مشروعات، من مختلف البلدان العربية، بما في ذلك من مصر.

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية، من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت الدورة الحالية تكريم الفنانة يسرا، بحصولها على جائزة اليُسر الفخرية.