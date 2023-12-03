تداول ناشطون فلسطينيون، مقطع فيديو يوثّق هبوط مروحية عسكرية تحمل جنودا مصابين من جيش الاحتلال في معارك غزة.

وهبطت هذه المروحية، وفق مقطع الفيديو المتداول، على سطح مستشفى هداسا عين كارم.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد وجَّهت سلسلة من الضربات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نجح مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من ثمانية جنود وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر شمال شرق مدينة خانيونس.

وفي ضربة أخرى، نجح مقاتلو القسام، في تفجير نفق مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأوقعوا فيها إصابات محققة ومن ثم استهدفوا قوات النجدة بقذائف الهاون.

وتمكن مقاتلو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود الاحتلال شرقي بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق.