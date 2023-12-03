برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بالموافقة على إقامة مباراة شباب بلوزداد الجزائري بـ ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وتقرر إقامة اللقاء بين الأهلي وبطل الجزائر يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة مساء.

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

الأهلي كان قد سقط أمس السبت في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، بالجولة الثانية للبطولة القارية بعد أن كان حقق فوزه في مباراة الجولة الأولى بالقاهرة على حساب فريق ميدياما الغاني بنتيجة 3-0.

الكاف وافق على إقامة لقاء الأهلي وبلوزداد في برج العرب بناء على طلب مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد رفض السويسري مارسيل كولر خوض مباريات الفريق الإفريقية المقبلة على ستاد السلام عقب إعلان هيئة ستاد القاهرة إغلاق الملعب لفترة قصيرة بسبب أعمال الصيانة.