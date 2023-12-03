الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل 21 آخرين في محافظة الخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، واعتقل 21 مواطنا بينهم طالبة وكاتبة خلال مداهمات في بلدات الشيوخ وسعير وبيت كاحل ودورا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت عددا من الأحياء في بلدة سعير، أصيب خلالها شابا بالرصاص الحي في قدميه، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد موسى عبد الله جرادات، وعودة حسين جرادات، وأحمد أيمن جرادات، وصهيب علاء شحدة جرادات، وعبد المنعم خليل جرادات، ومجد عبد الغفار جرادات، ورشاد يوسف جرادات، وأنس محمد جرادات، وعلاء الدين شلالده، وعمر ذياب الفروخ، وعمر غنام فروخ، وربيع حسن فروخ، وجلال مصطفى جبارين، وهيثم أمجد جرادات، والشقيقين بلال وقتيبة إدريس جرادات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت خمسة مواطنين هم: رائد محمود حلايقة، ومحمد أحمد السقاوي، ومحمد عدنان حلايقة، وأدهم عزيز حساسنة.

وفي بيت كاحل، اعتقلت قوات الاحتلال الكتابة في جامعة الخليل شهد محمد كمال العصافرة، والطالبة أنغام يوسف عزات عصافرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الطالبة جنين محمد عمرو بعد مداهمة منزل عائلتها.