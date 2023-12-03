ضربت هزة أرضية بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في الفلبين اليوم الأحد.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مساء اليوم.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكان زلزال بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مساء أمس السبت المنطقة الجنوبية من البلاد، حيث مازال السكان يشعرون بالقلق في ظل وقوع المئات من الهزات الارتدادية.

وعدل المعهد الفلبينى للنشاط البركاني والزلزالي من قوة الزلزال من 9ر6 إلى 4ر7، بعد ساعات من وقوعه مساء أمس قبالة بلدة هيناتوان في إقليم سوريجاو ديل سور، على بعد 906 كلومترات جنوب مانيلا.

وحذر المعهد من أن الزلزال قد يسبب موجات تسونامي" مهددة للحياة" ودعا لإخلاء المناطق الساحلية.

وتم إلغاء التحذير من وقوع تسونامي بعد خمس ساعات من وقوع الزلزال، الذي تبعه أكثر من 200 هزة ارتدادية، بلغ أقواها 1ر6 درجة على مقياس ريختر.

لم يتم رسميا تسجيل أضرار كبيرة أو خسائر بشرية، وفقا للوكالة الوطنية لادارة الكوارث، في الوقت الذي تستمر فيه السلطات في جمع التقارير من على الأرض.

ويشار إلى أن الفلبين تقع في الحزام النارى بالمحيط الهادي، حيث يقع 90% من الزلازل في العالم.