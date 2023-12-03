رويترز: طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني

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أفادت وكالة «رويترز»، بأن طائرة من دون طيار «مسيرة» استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

جاء ذلك في وقت الحديث عن هجمات صاروخية على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

وكان مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قد أكّد إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن صوب المدمرة الأمريكية كارني وسفن تجارية بالبحر الأحمر.

فيما أفادت مصادر ملاحية يمنية، بالهجوم على سفيتين إسرائيليتين أمام السواحل اليمنية في البحر الأحمر.

وتحدثت المصادر، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفتهما جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها أوقفت الملاحة أمام السفن الإسرائيلية نصرة للشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في تصريح صحفي: «استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة».

وأضاف: «(الجانب) الأمريكي هو من أدار المعركة على اليمن وهو من يدير المعركة اليوم في غزة وفلسطين».

وتابع: «الأمريكيون والصهاينة إذا اعتدوا على اليمن سيرتكبون حماقة كبرى وسيكون الرد قوياً ومؤلماً من جانب القوات المسلحة والشعب اليمني العظيم أولي القوة والبأس الشديد».

وكانت جماعة الحوثي، قد هددت يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.

كما سبق أن أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلنت الجماعة اليمنية، الاستيلاء على سفينة الشحن «جالاكسي ليدر» المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.