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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

د ب أ
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 9:47 ص

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعد تفجير عبوات في تمركز لهم في قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، عبر منصة إكس: "فجر اليوم تمكن مجاهدونا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز".

وأضافت: "وفي تمام الساعة 30ر4 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".


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