ضبط نصف طن لبن ملوث و260 كيلو شعرية فاسدة بالبحيرة

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شنت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، حملة تفتيشية من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، برئاسة أحمد حراز، بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمركز أبو حمص.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارتين مُحملين ببراميل بلاستيك زرقاء غير نظيفة وسبق استعمالها في الأغراض الصناعية والكيماوية، ويحظر استعمالها في الأغراض الغذائية ممتلئة بالألبان بإجمالي 500 كيلوجرام، وتحتوي على حشرات وقش ملوث بالأترية و"روث المواشي".

كما تم ضبط كمية من أكياس المكرونة الشعرية تحتوي على حشرات "سوس" وغير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.