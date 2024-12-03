جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى طوباس ويقصف مركبة قرب مدخل عقابا

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استشهد شابان وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال لمركبة قرب مدخل عقابا في طوباس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن شهيدين وإصابة متوسطة في الأطراف السفلية وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي جراء قصف السيارة.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى طوباس ونفّذت أعمال تفتيش وتخريب.

وأشارت مصادر إلى أن جيش الاحتلال يبحث عن شاب جريح أصيب بقصف الاحتلال قرب بلدة عقابا ولم يعثر عليه.

واعتقل جيش الاحتلال عدداً من الكوادر الطبية والشبان خلال اقتحام المستشفى واستجوبهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت "خلية مسلحة" في الأغوار الشمالية قرب طوباس.

وأضاف أن الطائرة هاجمت "خلية مسلحة" في المنطقة التابعة لفرقة البقاع وعيميكيم قرب قرية العقبة شمال الضفة.

ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية الى المنطقة.

وزعمت مواقع عبرية إن "الخلية" التي تعرضت للهجوم خطّطت لتنفيذ عملية.