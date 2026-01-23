برشلونة يضم مهاجما جديدا إلى جانب حمزة عبد الكريم

يواصل نادي برشلونة العمل على الحاضر والمستقبل في آنٍ واحد، مستغلًا الفرص المتاحة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف فريقه الرديف، على أمل أن تشكل هذه الصفقات إضافة نوعية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الكتالوني قد نجح الأسبوع الماضي في التعاقد مع مهاجم رديف ريال أوفييدو، خواكين ديلجادو (23 عامًا)، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، حيث سجل هدفًا في ظهوره الأول بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الصفقة أمام أندراتكس.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يستعد برشلونة للإعلان عن صفقتين هجوميتين جديدتين، إذ سيضم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم (18 عامًا) قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في الصيف، وهو أحد عناصر منتخب مصر تحت 17 عامًا.

كما سيتعزز الفريق الرديف بموهبة واعدة من كرة القدم الإنجليزية، يتمثل في الجناح الشاب آجي تافاريس (16 عامًا)، لاعب نورويتش والمنتخب الإنجليزي تحت 17 عامًا، وأكدت مصادر مقربة من اللاعب للصحيفة أن تافاريس سينضم إلى صفوف الرديف قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ورغم حمله الجنسية البريطانية، فإن تافاريس يمتلك جواز سفر أوروبي، ما يسمح له بالالتحاق مباشرة بأكاديمية «لا ماسيا» والمشاركة مع الفريق الرديف دون الحاجة لانتظار بلوغه سن الرشد.

ويُعد آجي تافاريس جناحًا أيسر قوي البنية، يلعب بالقدم اليمنى على الجهة المعاكسة، كما يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، وبرغم صغر سنه، يتميز ببنية جسدية متطورة مكّنته من تقديم مستويات قوية أمام لاعبين يكبرونه بعامين أو ثلاثة أعوام.

ولم تمر موهبته وتطوره اللافت دون أنظار المتابعين داخل إنجلترا وخارجها، إلا أن برشلونة تحرك سريعًا ليحسم التعاقد مع هذه الجوهرة الواعدة من الكرة الإنجليزية.