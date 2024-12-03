السودان سيبدأ عملية استبدال العملة قريبا

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أنه سيتم الإعلان عن بدء عملية استبدال العملة قريبا، موجها رسائل طمأنة للمواطنين بشأن الترتبيات الأمنية والمصرفية.





وبحثت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة في اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة الفريق إبراهيم جابر إبراهيم جملة من القضايا المتعلقة بترتيبات الوقوف على جاهزية القطاع المصرفي وبنك السودان المركزي والبنوك التجارية لعملية استبدال العملة.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعيسر إن الاجتماع وقف على الاستعدادات بالولايات من حيث الترتبيات الأمنية والمصرفية وتأمين الغرفة المركزية وغرف الولايات لإجراءات استبدال العملة.

وأضاف الأعيسر: "نطمئن الشعب السوداني بأن إجراءات تغيير واستبدال العملة تسير بصورة طيبة على الصعيدين الأمني والمصرفي، منوها بأن الاجتماع تطرق إلى دور الإعلام فيما يتعلق بتوعية المواطنين بأهمية فتح حسابات مصرفية وإيداع المبالغ المالية في الزمن الذي سيعلن عنه.

وأشار إلى وضع اللجنة خطة متكاملة لعملية الاستبدال حتى لا يتضرر المواطن من تلك الإجراءات.

وكان البنك المركزي في السودان قد أعلن في نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه، داعيا المواطنين إلى إيداع نظيرتها من الفئة الحالية والخمسائة جنيه في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقا.

وأمس أعلن البنك بدء المرحلة الأولى لعملية استبدال العملة، والتي تتضمن فتح الحسابات المصرفية للأفراد الذين ليس لديهم حسابات بالمصارف، مؤكدا أن استبدال العملة سيكون مختلفا عن التجارب السابقة، حيث يتطلب استبدال الأموال امتلاك المواطن لحساب مصرفي وإيداع أمواله النقدية في الحساب.

ووجه البنك، المصارف بتسهيلات لفتح الحسابات تتضمن قبول أصل أو صورة البطاقات ومستندات إثبات الهوية المعتمدة سواء كانت سارية أو منتهية الصلاحية، شريطة أن يسمح للمصرف باستدعاء بيانات العميل من النظام الإلكتروني للسجل المدني للتحقق من موثوقية وصحة مستند إثبات الهوية المقدم من العميل.

وأكد البنك أن خطوة تسهيل فتح الحسابات تأتي في إطار جهود تعزيز الشمول المالي والحفاظ على الاستقرار المالي، وتماشيا مع التوجه نحو تسهيل تقديم الخدمات المصرفية.

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، قرارا بإنشاء نيابة ومحكمة للتحقق من مصادر الأموال عند استبدال فئات العملات الجديدة التي أصدرها بنك السودان.