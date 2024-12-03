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أعداد جريدة الشروق
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شهداء ومصابون في تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان


نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 1:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 1:28 ص

استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة حاريص، واستشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص في غارة أخرى على بلدة طلوسة.  

وفي وقت سابق، استشهد شخص في استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهدافاتها المتكررة في الأراضي اللبنانية، وهي ما تسفر عن شهداء وإصابات وأضرار في عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان.


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