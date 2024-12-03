بيربوك لا تستبعد مشاركة جنود ألمان في مهمة لحفظ السلام بين أوكرانيا وروسيا

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن من الممكن مشاركة جنود ألمان في مهمة لحفظ السلام في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل اليوم الثلاثاء.

وأوضحت بيربوك أن الضمانات الأمنية مثل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى تواجد دولي لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، مطروحة كخيارات.

وردًا على سؤال حول دور محتمل لألمانيا في هذا السياق، قالت بيربوك إن كل ما من شأنه أن يخدم السلام في المستقبل "سيحظى بالطبع بالدعم من الجانب الألماني بكل قوتنا".

يذكر أن السؤال عن الجهة التي يمكن أن توفر قوة لحفظ سلام في حال استدعى الأمر ذلك، يطرح نفسه في الوقت الحالي لاسيما في ظل التغير الوشيك للسلطة في الولايات المتحدة.

ولا تستبعد بروكسل أن يحاول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في حال عودته إلى السلطة، الضغط على أوكرانيا وروسيا للدخول في مفاوضات، وقد يهدد أوكرانيا بوقف المساعدات العسكرية إذا رفضت.

من جانبها، صرحت كايا كالاس، الممثلة الجديدة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأنها ترى أنه من الممكن أن يسهم جنود أوروبيون في تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجنود قد يأتون من دول أبدت سابقًا استعدادها للمشاركة في مناقشات حول إرسال قوات، مثل فرنسا ودول البلطيق.