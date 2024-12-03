مرشح التحالف المسيحي للمستشارية بألمانيا يفضل الخضر على الاشتراكيين في بعض القضايا

قال مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار في ألمانيا، فريدريش ميرتس، إن حزبه المسيحي الديمقراطي لديه قواسم مشتركة مع حزب الخضر أكثر منها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية.

وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "في السياسة الخارجية والأمنية، هناك بالتأكيد قواسم مشتركة مع حزب الخضر أكثر منها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. بالنظر إلى السياسة الاقتصادية للخضر، لدينا رأي مختلف تماما؛ نحن بحاجة إلى تحول جذري في المسار بالطبع".

وجاء تصريحه بعد سؤاله عن الحزب الذي يمكنه التعاون معه بشكل أفضل إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة.

وأكد ميرتس أن الناخبين سيكون لهم الكلمة الأولى وأن الحزب المسيحي الديمقراطي لا يجري حملة انتخابية ائتلافية، وقال: "نحن نناضل من أجل كل صوت. وبعد الانتخابات العامة، سنتحدث مع الأحزاب الديمقراطية في تيار الوسط السياسي حول كيفية تحقيق هذا التحول في المسار بالطبع".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشارت زعيمة حزب الخضر فرانتسيسكا برانتنر إلى تقارب أكبر مع ميرتس مقارنة بالمستشار الحالي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس فيما يتعلق بحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وعندما سُئلت "ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل مع السيد ميرتس مقارنة بالسيد شولتس؟"، قالت برانتنر لصحيفة "بيلد آم زونتاج": "السلام والحرية في أوروبا والوقوف بوضوح إلى جانب الأوكرانيين".

وأعرب مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، روبرت هابيك، والرئيس المشارك في الحزب، فيليكس بانازاك، أمس الاثنين أيضا عن انتقادات فيما يتعلق بسياسة شولتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه أوكرانيا.

وعقب انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي، من المتوقع أن يعقد شولتس تصويتا على الثقة في 16 ديسمبر الجاري، والذي يتوقع المراقبون أنه سيخسره. واتفقت الأحزاب على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير المقبل.