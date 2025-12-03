أطقم طبية للكشف على الناخبين بالمجان في انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة انتشارها المكثف أمام اللجان الانتخابية، وذلك في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالدوائر الثلاثة التي تجرى بها انتخابات مجلس النواب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال العملية الانتخابية.

وشهدت لجان مدينة دمنهور تواجدا بارزا للفرق الطبية؛ حيث انتشرت فرق المبادرات الرئاسية والعيادات المتنقلة لتقديم خدمات صحية مجانية وشاملة للناخبين، بإشراف الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل المديرية.

وتواصل الفرق الطبية عملها على مدار اليوم الانتخابي، مع جاهزية سيارات الإسعاف المنتشرة بالقرب من اللجان للتعامل الفوري مع أي طارئ، في مشهد يعكس تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والطبية لخدمة المواطنين.

وشملت المبادرة تجهيز وحدات طبية متنقلة مزودة بأطقم تمريض وأطباء متخصصين، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، ضمن خطة متكاملة وضعتها صحة البحيرة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لضمان بيئة صحية آمنة خلال هذا الاستحقاق الوطني.