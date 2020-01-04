الرجوب: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وافق على عقد اجتماعه القادم بفلسطين

أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وافق على أن يعقد اجتماعه القادم في فلسطين.

جاء ذلك في تصريح للرجوب عقب اختتام الدورة ال- 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد اليوم " السبت" بمقر الجامعة العربية اليوم برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الرجوب أن قرار عقد الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي في فلسطين جاء بناءً على طلب مقدم منه باعتباره رئيس وفد فلسطين.

وأكد الرجوب أن عقد الدورة القادمة للمكتب التنفيذي في فلسطين له أهمية كبيرة، مطالبا بضرورة دعم قطاع الرياضة في فلسطين في ظل ما يتعرض له من إنتهاكات وعراقيل إسرائيلية متعمدة.

ودعا الرجوب، كافة الدول العربية لزيارة فلسطين واللعب على أرضها، معتبرا أن زيارة المنتخب السعودي إلى فلسطين، كانت تاريخية ولقد أسعدت الشعب الفلسطيني.

وقال إن زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان، وأن توافد الأشقاء العرب على فلسطين هو كسر للعزلة التي يحاول البعض فرضها على شعبنا.

وطالب الرجوب، أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة مناقشة وإقرار مفاهيم استراتيجية واضحة تفرّق بين التطبيع مع المحتل وبين دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم والذي يعتبرون رؤية أشقائهم في بلادهم دعماً معنوياً كبيرًا.

يذكر أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عقد اليوم برئاسة مصر وعضوية كل من " فلسطين، والسعودية، وليبيا، والكويت، والاردن، والامارات، والعراق، وتونس، وسلطنة عمان.

وكان الرجوب قد اجتمع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في القاهرة، وأطلعه على التطور الذي وصلت إليه الحالة الرياضية في فلسطين.