 قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:56 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:56 م
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قريتي زبوبا وطورة غرب بمحافظة جنين الفلسطينية، واقتحمت عدة منازل.

وقال أمين سر فتح في زبوبا حسين جرادات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عدة منازل، مشيرا إلى أن أهالي القرية يتعرضون وبشكل شبه يومي لمضايقات قوات الاحتلال واعتداءاتهم.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات المواطنين وأغلقوا شارع المصرارة الحيوي وسط مدينة القدس المحتلة، وأشعلوا إطارات مطاطية فيه، قبل أن يهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.

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