صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1761 حالة في قرية البرشا بمركز ملوي

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، خلال يومي 2 و3 يناير الجاري.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1761 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 402 حالة جراحة، 439 حالة أطفال، عدد 258 باطنة، عدد 127 قلب، عدد 73 نساء، عدد 95 أسنان، عدد 172 جلدية، و177 أنف وأذن، وعدد 29 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 174 مترددا، و10 حالات موجات صوتيه و3 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 132 مترددا، وخلع أسنان لعدد 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 41 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 158 مترددا، من خلال 11 عيادة متنقلة.