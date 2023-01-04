أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه طلب ضم عمار حمدي لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال شهر يناير، وينتظر موافقة مارسيل كولر، مشيرًا إلى أن إدارة النادي الأحمر رفضت إعارة أحمد نبيل كوكا.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "طلبت التعاقد مع ثنائي آخر من الأهلي، وهم عمار حمدي ولاعب آخر لن أقول على اسمه الآن، ولم أطلب مصطفى سعد أو محمد فخري كما يتردد، ولابد من موافقة مارسيل كولر على رحيل أي لاعب".

وأضاف: "تحدثت مع عمار حمدي بعد استئذان إدارة النادي الأهلي، ولم يُمانع مطلقا في الانضمام لصفوف سموحة". وواصل: "الأهلي رفض اعارة أحمد نبيل كوكا أيضا، حاولت كثيرا لضمه، والكابتن الخطيب رفض بناء على الرؤية الفنية، كنت ارغب في ضمه فهو لاعب مميز".

وأكمل: "سبق وقمنا بضم مصطفى فتحي، بعد إصابته الطويلة، واستعاد مستواه في سموحة، وظهر بشكل جيد، ووقتها قمنا باستعارته بمبلغ قليل وحصل على راتب أيضا قليل، ولكنه قدم مستوى مميز وبعدها انطلق إلى منتخب مصر واحترف خارجيا من الزمالك".

وأتم: "هناك لاعبين آخرين تألقت في صفوف سموحة، وعلى مدار تواجدنا في الدوري، هناك لاعبين كثيرين خرجوا من الفريق وانتقلوا لأندية كبيرة في مصر وخارجها".