قطر للطاقة تفوز برخصة تنقيب واستكشاف في الجزائر

فازت شركة قطر للطاقة برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائ، وذلك ضمن جولة مناقصات 2024 لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يمثل أول دخول لقطر للطاقة في قطاع التنقيب والاستكشاف في الجزائر.

وأوضح بيان صادر عن قطر للطاقة في الدوحة اليوم، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" في الجزائر قد منحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة البرية "أهارا" الواقعة في شرق الجزائر إلى تحالف مكون من قطر للطاقة بحصة فعلية تبلغ 5ر24%، وتوتال إنرجيز(المشغل خلال مرحلة الاستكشاف) بحصة فعلية تبلغ 5ر24%، وشركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية "سوناطراك" بحصة فعلية تبلغ 51%.

وبهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: " سعيدون بمنحنا حقوق الاستكشاف والإنتاج في منطقة أهارا، وهو ما يمثل أول تواجد لنا في قطاع الاستكشاف في الجزائر، ويوسّع رقعة تواجدنا في شمال أفريقيا".

وأضاف الوزير الكعبي:"نتطلع إلى التعاون مع الوزارة، والوكالة وشركة سوناطراك، وشريكتنا توتال إنرجيز لإنجاح هذا المسعى الاستكشافي الهام".

وتقع منطقة أهارا في شرق الجزائر، عند تقاطع حوضي بركين وإليزي المعروفين بغزارة الانتاج، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 19 ألفا و900 كيلومتر مربع.