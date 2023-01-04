الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الاحتلال اعتقل ثلاثة فلسطينيين، خلال اقتحام بلدتي قباطية والزبابدة جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من مدينة "نابلس" الشمالية، وداهمت منزلا في حي رأس العين وقامت بتفتيشه واعتقلت مواطنا، كما داهمت منزلا في الجبل الشمالي للمدينة واعتقلت الأسير المحرر طارق الكوني.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا من ضاحية "شويكة" شمال محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة والقريبة من نابلس.

وفي جنوب الضفة الغربية، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر منير نسيم بلو، بعد مُداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، بينهم شقيقان، من مُخيم "الجلزون" وبلدة "دير أبو مشعل".