وزير الدفاع الإسرائيلي: نفضل حل الصراع مع حزب الله سياسيا لكن الوقت ينفد

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي آموس هوكستين، بحضور رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوج، وعدد من المسئولين الإسرائيليين في الأجهزة الأمنية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، استعرض «جالانت» وممثلو الجيش الإسرائيلي أمام المبعوث الأمريكي الظروف الأمنية التي تسمح بعودة السكان إلى الشمال.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن «بلاده ملتزمة بإعادة السكان إلى الشمال بعد بتغيير الوضع الأمني على الحدود».

وأشار «جالانت» خلال اللقاء، إلى أن «إسرائيل تفضل حل الصراع العسكري مع حزب الله عبر الوسائل السياسية، لكن الوقت المتاح لهذا الاحتمال ينفد».

وأعرب عن تقديره لدعم الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، متوجهًا بالشكر إلى «هوكستين» على التزامه بأمن إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن «هوكستين» كُلف بالمساعدة في تخفيف التوترات بين إسرائيل ولبنان. ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المنطقة هذا الأسبوع لإجراء مناقشات حول المرحلة التالية من الحرب في غزة.