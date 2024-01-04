ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد إلى 8

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، في تصريحات لموقع «بغداد اليوم»، بارتفاع حصيلة ضحايا قصف مقرّ الحشد الشعبي إلى 8، بينهم قتيلان اثنان.

وتحدث مصدر آخر لـ«بغداد اليوم»، بأن «الشخصية المستهدفة في القصف الذي طال إحدى مقرات الحشد الشعبي، هو أبو تقوى السعيدي آمر لواء 12 (حركة النجباء)».

وأكد أنه «لا صحة لإصابة أمين السر عام لهيئة الحشد الشعبي الفريق أبو امتحان الحلفي، في الهجوم».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باستهداف مقر تابع للحشد الشعبي قرب مبنى وزارة الداخلية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ«بغداد اليوم»، إنه «تم سماع دوي انفجارات بالقرب من مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية بالعاصمة بغداد».