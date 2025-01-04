شركة تساهيل للتمويل تقترب من توريق سندات بقيمة 2 مليار جنيه فى الربع الأول من العام

تعتزم شركة تساهيل للتمويل إصدار سندات توريق بقيمة ٢ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بالتعاون مع شركة سى أى كابيتال، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

ويأتى الإصدار المرتقب ضمن برنامج بقيمة ٥ مليارات جنيه لسندات التوريق تخطط الشركة لإصداره، بحسب المصادر، وتعرف سندات التوريق بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تساعد الدول والشركات فى تدبير السيولة بضمان أصول من الممكن توريقها وتكون تلك الأصول مضمونة عبر عدة طرق مثل العقارات أو غيرها.

ونشرت «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق أن إصدارات مرتقبة فى سوق السندات بقيمة ٨٫٥ مليار جنيه لصالح أربع شركات تعمل فى نشاط التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر.

وتشمل إصدارات التوريق المستهدفة ٥ مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل، و١٫٥ مليار جنيه لشركة أمان، و١٫٥ مليار لشركة حالا، والأهلى تمكين ٧٥٠ مليون جنيه.

كانت شركة «حالا» أغلقت ثلاثًا من عمليات التوريق بقيمة 3 مليارات جنيه، آخرها صفقة تم تنفيذها يناير الماضى بقيمة 971 مليونًا، كما أتمت شركة تساهيل برنامج توريق بقيمة ٣٫٩ مليار جنيه، أغلقت أمان سندات بقيمة ١٫٣ مليار جنيه، وهو الإصدار الخامس ضمن البرنامج الأول والذى يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.

وبحسب إحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، سجلت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكى نحو 41.914 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 33.076 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 26.7٪.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول عدد العملاء إلى 2.896 مليون عميل خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 2.556 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من 2023.

استحوذ قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على نسبة 28.88% من قيمة التمويلات التى ضختها شركات التمويل الاستهلاكى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، ثم شراء السيارات والمركبات على نسبة 27.93%، وقطاع الأجهزة المنزلية على 10.74٪.