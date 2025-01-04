روسيا تحبط هجوما إرهابيا في يكاترينبورج

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، اليوم السبت، اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام عبوات ناسفة في مناطق تجمع للمواطنين بمدينة يكاترينبورج الروسية.

وذكر البيان "قامت قوات الأمن الفيدرالي الروسية باعتقال 4 مواطنين روس مواليد 2007 و2008 يشاركون أفكار منظمات إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية، كما خطط هؤلاء لهجوم إرهابي بمناطق تجمهر المواطنين بمدينة يكاترينبورج الروسية باستخدام عبوات ناسفة صنعوها بأنفسهم".

وأضاف البيان أن اثنين منهم خططوا لحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك.

وجاء في البيان أنه تم العثور بحوزتهم على مكونات عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال تحتوي على تعليمات تصنيعها.

وذكر جهاز الأمن في بيان آخر اليوم السبت، أنه أحبط هجمات إرهابية خططت لها أجهزة خاصة أوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف البيان، أنه "في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مضيفًا أن "المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسؤول بوزارة الدفاع الروسية".