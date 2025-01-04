التنمية المحلية: انطلاق 3 برامج تدريبية غدا ضمن خطة مركز سقارة يستفيد منها 100 متدرب بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الـ23 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي الحالي 2024/2025 غدا الأحد الموافق 5/1/2025.

وينظم المركز، 3 برامج تدريبية هي برنامج "تنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن" للمديرين والعاملين بإدارات المخازن، وبتكليف رئاسي برنامج "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط على مستوى الوزارة والمحافظات والمراكز والمدن، وينفذ بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إضافة إلى "الأسبوع الثاني والأخير من برنامج" تأهيل مديري مكاتب السادة قيادات المحافظات (مكين)، ويستفيد من هذه البرامج 100 متدرب من جميع المحافظات.

وأشارت عوض، في بيان لها، إلى أن الأسبوع الـ23 بمركز سقارة سيشهد ايضا إجراء الاختبارات القبلية" pre test" للمرشحين للبرنامج التخصصي لتدريب المدربين TOT، ويبلغ إجمالي الذين سيتم اختبارهم 150 مرشحا من الوزارة والمحافظات.

وأوضحت أهمية برنامج TOT والذي يسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات، فضلاً عن إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يولي أهمية كبيرة بدورة إعداد المدربين TOT، يشهد تخريج 50 مدربا سنوياً، يكونون سفراء لنا في محافظاتهم ويتم استغلالهم في تدريب زملائهم، وبالتالي توسيع دائرة المعرفة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية لمركز سقارة ستركز على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة يكون نواه لقيادات مميزة للمحليات تتميز بالجرأة والابتكار، وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات المواطن وإحداث التغيير المنشود في الإدارة المحلية بما يمكنه من تبني مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار، وتقديم الخدمات بشكل أفضل.