الصحة: الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة قدمت 133 مليون خدمة طبية خلال عام 2025 بزيادة 17%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 133,251,345 خدمة طبية في الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة خلال عام 2025، بزيادة 17% مقارنة بعام 2024، مما يعكس تزايد ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية ودورها كخط دفاع أول في المنظومة الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخدمات قدمت عبر شبكة تضم أكثر من 5000 منشأة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى حصول 126 منشأة رعاية أولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خارج محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن القطاع دشن منظومة بطاقة الأداء المتوازن في 252 منشأة لمتابعة مؤشرات الأداء الفني والإداري، كما أصدر أول دليل تشغيلي موحد لمنشآت الرعاية الأولية، حيث تم طباعة 1004 نسخ وجارٍ توزيعها تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن القطاع واصل تشغيل المنشآت المستلمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بنسبة 97%، مع تشغيل كامل لجميع مراكز تنمية الأسرة المصرية بنسبة 100%، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للأسرة المصرية ويحسن الاستقرار التشغيلي في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 تشمل إدراج 30 منشأة للهدم وإعادة البناء أو الإنشاء الجديد وفق أسس التخطيط الصحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة 432 منشأة، لتحسين بيئة تقديم الخدمة واستيعاب الترددات المتزايدة.