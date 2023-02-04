بليزرز يقطع سلسلة انتصارات ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي

قطع فريق بورتلاند تريل بليزرز سلسلة من ستة انتصارات متتالية لواشنطن ويزاردز، وتغلب عليه 124 / 116 فجر اليوم السبت ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أنفيرني سيمونز 33 نقطة وأضاف داميا ليلارد 29 نقطة ليحقق بليزرز الفوز الخامس خلال آخر ست مباريات، ويرفع عدد انتصاراته في الموسم إلى 26 مقابل 26 هزيمة.

وعلى الجانب الآخر، كان برادلي بيل أفضل عناصر واشنطن ويزاردز خلال المباراة وسجل 34 نقطة وأضاف زميله كريستابس بورزينجيس 32 نقطة ،لكن الفريق تلقى الهزيمة 27 له هذا الموسم مقابل 24 انتصارا.

وسجل ميكال بريدجيس 25 نقطة وأضاف زميله داريو ساريتش 14 نقطة و13 متابعة، ليقودا فينيكس صنز إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 106 / 94 .

ورفع فينيكس صنز عدد انتصاراته في الموسم إلى 28 مقابل 26 هزيمة، بينما تلقى سلتيكس الهزيمة الـ 16 مقابل 37 انتصارا.

وتغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على سان أنطونيو سبيرز، 137 / 125 مستفيدا من تألق جويل إمبيد الذي سجل 33 نقطة وعشر متابعات.

وتلقى سبيرز بذلك الهزيمة الثامنة له على التوالي والـ 39 في الموسم مقابل 14 انتصارا، بينما رفع سيكسرز عدد انتصاراته إلى 34 مقابل 17 هزيمة.

وسجل فريد فانفليت 32 نقطة وأضاف جاري ترينت جونيور 29 نقطة، ليقودا تورونتو رابتورز إلى الفوز على هيوستن روكتس 117 / 111 ،كما تغلب أورلاندو ماجيك على مينيسوتا تيمبروولفز 127 / 120 ،وديترويت بيستونز على تشارلوت هورينتس 118 / 112 ،وإنديانا بيسرز على ساكرامنتو كينجز 107 / 104 ،وأتلانتا هوكس على يوتا جاز 115 / 108 .