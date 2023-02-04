المركز الثقافي الكوري يطلق أولى دورات تعليم فنون التايكوندو

افتتح المركز الثقافي الكوري في مصر، أولى دورات تعليم فنون التايكوندو المجانية بمشاركة 24 من الشباب المصري.

وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي تحظي به دورات التايكوندو، وهو ما ظهر جلياً في عدد المتقدمين الذين تجاوزوا ألف متقدم، مشيراً، في بيان، إلى أن المركز يسعى جاهدا إلى قبول أكبر عدد من المتقدمين.

وقال المدرب الكوري، آن هيونج وون، الذي يشرف على دورات التايكوندو، إن إمكانات تطور رياضة التايكوندو في مصر كبيرة للغاية في ظل اهتمام أعداد كبيرة من الشباب المصري بتعلمها وممارستها.

ومن المقرر أن يتعلم المشاركون في هذه الدورات، حركات التايكوندو الأساسية، وعروض البومزا، ودروس الدفاع عن النفس.

وأشار المركز الثقافي الكوري، في بيان، إلى أنه يمكن العثور على معلومات حول البرنامج على موقع المركز الثقافي الكوري في مصر وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.