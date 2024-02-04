وزير خارجية العراق: أراضينا ليست ساحة لتصفية الحسابات بين الدول

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، رفض حكومة العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا، في مقر وزارة الخارجية ببغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع بحث الاعتداءات التي شنّتها الولايات المتحدة على العراق واستهدافها قوات أمنية عراقية فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والتي أدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة.

ووفقا للبيان، أكد حسين رفض حكومة العراق مجدداً إلى أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشدداً على أن "العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".

وأشار إلى إن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق.

وأكد أنه من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف.

من جانبهم، عبر عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الأوروبية العاملة لدى العراق عن دعمهم للحكومة العراقية.