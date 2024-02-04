سوليفان: التوصل لاتفاق مع حماس يصب في مصلحة الولايات المتحدة

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف لبرنامج «واجه الأمة»، الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس)، إن «التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها خلال هدنة إنسانية يصب في مصلحة الولايات المتحدة».

وأشار إلى أن «اتفاق الرهائن الذي يوقف القتال في غزة يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن «للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم في غزة».

وفي سياق متصل، صرح المسئول الأمريكي، أن «هناك المزيد من الخطوات في رد الولايات المتحدة على الضربة الجوية في الأردن»، مؤكدًا أن «الأهداف المقصوفة كانت عسكرية ومشروعة».

ولفت إلى أن «الرد الأمريكي ليس حملة عسكرية مفتوحة»، مضيفا: «إذا رأينا تهديدات وهجمات، فسنرد عليها».

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن إيران غيرت سياستها بشأن الفصائل المسلحة».

ويصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المنطقة في جولة تستغرق 4 أيام، يلتقي خلالها مع المسئولين في كل من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل وفلسطين.

ويرى مراقبون أن رد «حماس» سيفرض وقف الحرب على أجندة بلينكن ولقاءاته مع المسئولين في المنطقة.

ورعت الولايات المتحدة اجتماعاً في باريس، قبل أسبوع، بمشاركة وفود من كل من مصر وإسرائيل وقطر وفرنسا.

وخرج الاجتماع بمبادرة نصت على إجراء تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس خلال 3 مراحل يجري خلالها وقف إطلاق نار قد تصل مدته حوالي 3 أشهر.