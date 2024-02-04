حارس مرمى جنوب أفريقيا: محلل الفيديو وزملائي ساهموا في تألقي

أرجع رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا الفضل في تألقه اللافت إلى زملائه ومدربه.

وتألق ويليامز بشكل رائع خلال ركلات الجزاء الترجيحية ليقود منتخب جنوب أفريقيا للفوز على نظيره منتخب الرأس الأخضر 2 /1 في دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار مساء السبت، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحصل ويليامز على جائزة رجل المباراة بعد أن لعب دور البطولة في تأهل الأولاد إلى المربع الذهبي القاري، عبر تصديه لأربع ركلات جزاء.

قال حارس المرمى الجنوب الأفريقي، في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم /كاف/ أن تتويجه بجائزة رجل المباراة يعود الفضل فيه لجميع زملائه "الأهم هو الفوز في المباراة، تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع زملائي والجهاز الفني".

وأوضح، ويليامز، بخصوص السرّ الذي جعله يتألق في ركلات الجزاء "محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني، شاهدت مباريات اللاعبين وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء، ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم".

وأشاد الحارس صاحب الـ32 عاما، بخط دفاع منتخب جنوب أفريقيا وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ، "لقد نجح الخصم في بعض الآحيان في تهديد خط دفاعنا ، لكن زملائي المدافعين كانوا رائعين طيلة المباراة".