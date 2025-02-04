الأمم المتحدة: أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا إلى شمال غزة خلال الأسبوع الماضي

أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا من جنوب غزة إلى شمالها خلال الأسبوع الماضي، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وصرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين يوم الاثنين بأن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني أفادوا أيضا بأن أكثر من 36 ألف شخص انتقلوا من شمال غزة إلى الجنوب خلال الفترة نفسها.

وفي شمال غزة، أوضح شركاء الأمم المتحدة أنه تم إنشاء ثلاثة مواقع مؤقتة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، تستوعب كل منها نحو خمسة آلاف شخص.

ومع استمرار تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة واستمرار وقف إطلاق النار، قال دوجاريك إن الشركاء الإنسانيين في الأمم المتحدة أفادوا بأن الأسعار بدأت بالانخفاض، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل النزاع.

وأضاف: "حوالي ثلث الأسر لديها وصول أفضل إلى الغذاء، لكن الاستهلاك لا يزال أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل التصعيد". وأشار إلى أن العقبة الأساسية التي تواجه معظم الأسر هي "نقص السيولة النقدية".

في غضون ذلك، وصل رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، يوم الاثنين إلى المنطقة في زيارة تستمر أسبوعا تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع أن يزور الضفة الغربية وقطاع غزة، ويلتقي مسؤولين كبارا لمعاينة الأوضاع بشكل مباشر وفهم التحديات التي تواجه الشركاء الإنسانيين، إضافة إلى بحث سبل تحسين العمليات الإنسانية.