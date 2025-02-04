 جروس يطلب لاعبي الزمالك بالتركيز من أجل عودة الانتصارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جروس يطلب لاعبي الزمالك بالتركيز من أجل عودة الانتصارات

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 2:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 2:48 م

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد في التدريبات، وشدد على أهمية تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

وفي ختام الجلسة شرح جروس بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي.

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.


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