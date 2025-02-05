نائب محافظ دمياط: تعزيز جهود المجتمع المدني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل تقديم المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، ومديري التضامن الاجتماعي والصحة، وممثلي نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة، وعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش وضع خطة تفصيلية لتوفير الإمدادات الطبية والغذائية والكساء، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للأطفال المتضررين من الأحداث الأخيرة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة الأهالي في التبرعات من خلال مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.

وأكدت نائب المحافظ أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء. وأوضحت أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على الدعم المعنوي، بل يمتد إلى المشاركة الفعالة في جهود الإغاثة.

وأعلنت الجمعيات الخيرية عن التبرع بـ14 شاحنة محملة بمواد غذائية وملابس وأحذية ومراتب وبطاطين، فيما قدمت النقابات الصحية مستلزمات طبية وفقًا للاحتياجات الفعلية في غزة.

كما دعت نائب المحافظ الجهات الرسمية والأهالي ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف للوصول إلى المستهدف خلال المرحلة الحالية، وهو تجميع 30 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة، وضرورة تنسيق الجهود لتقديم المساعدات العاجلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.