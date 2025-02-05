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علق طه عزت مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، على عدم معاقبة جماهير الزمالك وحرمانها من حضور المباريات، رغم خروجها عن النص في مباراة بيراميدز بالدوري.

قال طه عزت في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» :"تقرير الحكم وكذلك مراقب المباراة لم يتضمن خروج جماهير الزمالك عن النص وتوجيه السباب والشتائم لأي لاعب أو مسؤول أو ناد منافس".

وتسائل رئيس لجنة المسابقات:"كيف أطبق اللائحة على جماهير الزمالك وتقرير الحكم والمراقب لم يذكر الواقعة وأنا أتعامل بالمستندات؟".

وأضاف طه عزت :"لا أجامل جماهير الزمالك أو أي فريق وأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهدفي التركيز للخروج بالمسابقة بتنظيم جيد وتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص".