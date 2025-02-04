فتح عن قرار تشكيل لجنة لإدارة غزة: الحكومة مسئولة عن إدارة شئون الفلسطينيين بكل مكان

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبدالفتاح دولة، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لم يأتِ متأخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك وضعًا خاص في قطاع غزة، وأن الاحتلال لا يقبل بوجود السلطة الفلسطينية حيث صرح قادته من قبل بأنهم لا يريدون وجود «فتحستان» أو «حماستان».

وأوضح أنَّ الأمر لا يتعلق بلجان بقدر ما يمثل حكومة هي في الأساس قائمة بذاتها ومسئولة عن كل الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة بما فيها القدس.

وأشار إلى أن من مسئولية هذه الحكومة أن تراعي وتتابع قضايا شعبها الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل مكان، لكنه لفت إلى أن هناك تعقيدات، مؤكدا أن الاحتلال لا وجود السلطة على الإطلاق، كما أن هناك إشكالية داخلية مع حركة حماس وسيطرتها على القطاع.

ونوه بأن مصر تسعى دائمًا للبحث عن كل ما من شأنه أن يعود بالمصلحة على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر طرحت إنشاء لجنة إسناد مجتمعي وجرى الحوار حولها، وكان لحركة فتح بعض الملاحظات.

ولفت إلى أن الحركة تبحث دائمًا عن كل ما من شأنه أن يعود بالمصلحة على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الحكومة شكلت لجنة طوارئ لمتابعة كل ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شئون قطاع غزة.

وقال مصطفى، خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: «تأكيدًا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شئون قطاع غزة».

وأضاف أن الحكومة وضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.