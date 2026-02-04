إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة-أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الطريق الإقليمي ومدخل العياط، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة 9 مواطنين جراء انقلاب السيارة، نتيجة السرعة الزائدة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.