الدفاع الروسية: رصد 43 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركي 35 انتهاكًا.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات (اللاذقية، وحماة، وإدلب وحلب)، حيث إن المركز الروسي للمصالحة في سوريا نفذ 2074 عملية إنسانية تم من خلالها تقديم مساعدات إنسانية بوزن إجمالي 3286.15 طن.



وأضافت أنه خلال الفترة السابق ذكرها لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزًا، مؤكدة أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلًا .