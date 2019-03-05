استمرار تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية لليوم السادس على التوالي

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا في تعاملات أمس الاثنين، لتواصل الأسعار تراجعها لجلسة التداول السادسة على التوالي، مع تخلي المستثمرين عن الذهب كملاذ استثماري آمن، واتجاههم نحو سوق أسهم رغم تراجعها بعد بداية جيدة في مستهل تعاملات اليوم.

في الوقت نفسه ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل التفاؤل بالمحادثات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ساهم في تراجع أسعار الذهب.

وقد ارتفع مؤشر سعر الدولار بمقدار 35ر0 نقطة إلى 70ر96 نقطة بعد أن كان قد تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 33ر96 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بواقع 70ر11 دولار أي بنسبة 9ر0% إلى 50ر1287 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، لينخفض إلى أقل مستوى له منذ ستة أسابيع، بعد أن كان قد تراجع يوم الجمعة في أخر تعاملات أسبوع التداول الماضي بمقدار 90ر16 دولار أي بنسبة 3ر1% إلى 20ر1299 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 151ر0 دولار إلى 105ر15 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0230ر0 إلى 9090ر2 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.